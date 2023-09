Imola | tampona e uccide un motociclista trascinandolo sull' asfalto per 200 metri Era positivo all' alcol test

(Di sabato 16 settembre 2023) Eraall’l'automobilista che nella notte hato e ucciso un 41enne in moto, a, nel Bolognese e i carabinieri lo hanno arrestato . Si tratta di un 24enne imolese, accusato di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.20 in via D’Agostino, angolo via Salvo D’acquisto, zona Pedagna. Il, in sella a una Ducati Monster, si chiamava Antonio Vilardi,...

