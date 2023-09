(Di sabato 16 settembre 2023) L'ex senatore del Movimento 5 Stelle Gregorio De Falco è stato sentito come testimone nel processo di Palermo in cui è imputato il vicepremier Matteo Salvini e ha affondato il colpo sul leader grillino Giuseppe Conte: “Quando era al governo sui migranti seguiva la linea Salvini”. E oggi il capo pentastellato attacca l'esecutivo di Giorgia Meloni sugli sbarchi.

Qualche giorno fa aveva fatto clamore il post del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con una foto del premier Giorgia Meloni che regge un vassoio pieno di crostacei: '...Il 12 luglio la deputata dem Antonella Forattini ha firmato una proposta di legge per 'rendere più accessibile per i pazienti le cure attraverso la cannabis terapeutica, superando ...Qualche giorno fa aveva fatto clamore il post del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con una foto del premier Giorgia Meloni che regge un vassoio pieno di crostacei: '...Il 12 luglio la deputata dem Antonella Forattini ha firmato una proposta di legge per 'rendere più accessibile per i pazienti le cure attraverso la cannabis terapeutica, superando ...