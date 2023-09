Il trionfo di Kuss | il coraggio di Remco e il bilancio dell' Italia

Il successo di Poels nella penultima tappa della Vuelta segna anche ildello statunitensee della Jumbo - Visma, prima squadra nella storia a vincerte tutti i grandi giri nella stessa stagione. Azzurri: il bilancio verso gli EuropeiNel giorno deldefinitivo dei Jumbo Visma, un pizzico d'Italia lo porta Antonio Tiberi, ... Poi sarà solo unacelebration. Una vittoria di tutti i gregari del pedale. Le pagelle della ...Sepp, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic monopolizzano il podio della Vuelta e si prendono un Grande Giro a testa in questa stagione. Un risultato senza precedenti nel ciclismo moderno a livello ...... con Seppche ha portato a casa la maglia rossa e si appresta quindi a festeggiare il primo Grande Giro della carriera.totale per la Jumbo - Visma, che monopolizza il podio con lo ...

Chi è Sepp Kuss, il vincitore della Vuelta a España 2023: trionfo dopo una vita da gregario. E quella fuga bidone... OA Sport

Vuelta 2023 tappa 20, Poels beffa Evenepoel nel giorno del trionfo di Sepp Kuss Virgilio Sport

Sepp Kuss ha vinto la Vuelta a Espana 2023. La ventesima tappa non ha cambiato nulla nelle posizioni che contano della classifica generale: i 208 km da Manzanares El Real a Guadarrama erano sì caratte ...Di Redazione Sport L'americano vince il primo grande giro della sua carriera. Terzo trionfo per la Jumbo-Visma dopo quelli al Giro d'Italia e al Tour de France È arrivato al traguardo abbracciato ai c ...Manca solamente la passerella di domani in quel di Madrid al termine, ma ora possiamo darlo per ufficiale: Sepp Kuss ha vinto la Vuelta a España 2023. Terzo Grande Giro in un anno per la Jumbo-Visma ...