“Il tramonto di Gattuso” | se ne accorge anche la Gazzetta

(Di sabato 16 settembre 2023) Meglio tardi che mai. Dopo anni e anni di articolesse (non solo della) su uno degli allenatori mediaticamente più sopravvalutati della storia del calcio, si comincia ad aprire gli occhi. E la– dopo il Lione che gli ha preferito Grosso – dedica una pagina all’ex tecnicodel Napoli col titolo: “ildi”. E ancora: “Dieci anni di panchine sbagliate. Il telefono non suona più”. È il tecnico che meglio e più di altri mediaticamente ha sfruttato l’amichettismo neologismo coniato da Fulvio Abbate. Adesso sembra chei giornalisti si siano arresi alla realtà. Male col Milan, male col Napoli (una Coppa Italia maun settimo e un quinto posto), il brusco addio con la Fiorentina,i tifosi del Tottenham che non lo volevano, ...

