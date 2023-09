Il Tour de France 2024 partirà dall’Italia | il nuovo completo di Santini “Grand Départ”

(Di sabato 16 settembre 2023) In occasione della presentazione del passaggio deldein Emilia Romagna,, official partner della corsa dal 2022, ha svelato ilcreato per onorare la più importante manifestazione ciclistica del mondo. L’azienda bergamasca, infatti, realizza ogni anno dei kit dedicati alle tappe dellae Boucle per celebrare il territorio e raccontare la storia dei luoghi attraversati. In occasione delle prime tre tappe delde, che si correranno in Italia (29 giugno Firenze – Rimini; 30 giugno Cesenatico – Bologna; 1 luglio Piacenza – Torino),ha realizzato unche graficamente racconta la vicinanza tra ...

sottolineando come 'il cicloturismo sia per la nostra Regione un asset turistico di primaria importanza e la Grand Depàrt del Tour de France del prossimo anno sarà un'opportunità unica di promozione

di Giulia De Maio Il Tour de France ieri ha svelato i dettagli della Grande Partenza del 2024 tra Toscana, Emilia Romagna e Piemonte, ma anche un nuovo partner made in Italy. Si tratta di Eevye