Il Ten Col Paglia ricevuto da Mattarella | lo ringrazio per riconoscenza infinita per Caduti e nostro operato

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 settembre 2023) Roma. “L’incontro avvenuto con il Presidente della Repubblicasintetizza il suo messaggio scritto in occasione del trentennale della Battaglia del Checkpoint Pasta (2 luglio 2023). «Agli uomini impegnati nell’operazione la Repubblica guarda con ammirazione e rispetto e il loro atto eroico rimane esempio per tutti coloro che servono in armi l’Italia. Con questi sentimenti, il Paese si stringe oggi ai familiari deie dei feriti con». Ancora una volta loperché, nonostante gli innumerevoli impegni, ha avuto il tempo per incontrarmi affinché potessi consegnare ricordi legati al trentennale. Un incontro semplice e pieno di significato perché rafforza in me ciò che significa essere Soldato e cioè che indossando l’uniforme si è al servizio delle Istituzioni senza dubbio ...