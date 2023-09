Il regime iraniano non vuole che si ricordi Mahsa Amini | l' arresto fa scalpore

(Di sabato 16 settembre 2023) Amjad, il padre di, la ragazza uccisa il 16 settembre 2022 in Iran dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo, è stato arrestato dalle forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica subito dopo essere uscito di casa. Secondo Hangaw, ong che si occupa di tutela dei diritti umani, Amjadè stato prelevato dalle Guardie della rivoluzione che si sono presentate in mattinata davanti alla sua residenza in via «Mamosta Hajjar» nel quartiere universitario di Saqqez. Le autorità governative, secondo la ong, aveva imposto alla famigliadi non tenere commemorazioni per l'anniversario della morte della ragazza, ma la famiglia della giovane ha dichiarato in un comunicato che, «come ogni famiglia in lutto, noi, la famiglia ...

... è stata colpita da una tempesta di proporz [...] Invito che però non è stato accolto con benevolenza dal popolo, visto la nuova ondata di rivolte all'interno di tutto il territorio. ...La storia, infatti, giudicherà chi promuove una politica di conciliazione cole non riconosce il diritto del nostro popolo di resistere. Perciò mi auguro che anche il governo italiano ...... un anno fa, era stata la miccia che aveva fatto sollevare una protesta popolare, guidata dalle donne, contro ilrepressivo. Da Teheran e poi in tutto il paese ci sono state ...... gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni, in tutto 29, a personalità ed entità iraniane, 'collegate alla violenta repressione delcontro le proteste in tutto il Paese'.

Un anno senza Mahsa Amini e con la battaglia per la libertà contro il regime iraniano Linkiesta.it

In Iran la tentata rivoluzione si è trasformata in resistenza Il Post

Amjad Amini, il padre di Mahsa Amini, la ragazza uccisa il 16 settembre 2022 in Iran dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo, è stato arrestato dalle forze del Corpo ...Mojgan Eftekhari è la madre di Mahsa Amini e per la prima volta ha parlato di sua figlia rilasciando un'intervista per la Bbc ...in occasione del primo anniversario della uccisione di Mahsa Amini 18:00 (comunque al termine del corteo sull'Iran) Diretta da Santa Severa, Festa nazionale di Italia Viva- Esteri: il mondo dopo ...