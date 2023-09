Il racket delle camere Lo zio resta in carcere Summit in procura | si torna all' Astor

Confermata la misura di custodia cautelare per Abel Alvarez Vasquez e gli altri peruviani accusati di estorsione e tentato omicidio. Presto il sopralluogo: a caccia di tracce con i reparti ...Decine di migliaia di residenti sono stati sfollati a causacatastrofiche inondazioni, ... capo di un clan che adesso viene portato avanti dai due figli in stile mafioso (, rendite dalle ..."Sono settimane che poniamo un problema al Sindaco Nardella ed all' Assessore Funaro senza avere risposte! Può essere che lo stessostanze e la violenza annessa abbiano pervaso tutti gli ......situazioni come ildella prostituzione, la carenza o assenza del servizio di spazzamento strade, l'abbandono di rifiuti. Per il miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione...

Il racket dei defunti: si sbarazzavano delle salme per far posto a nuove sepolture, 16 arresti RaiNews

Sfrattavano le salme per far spazio a nuove bare in cimitero: 16 arresti a Palmi AGI - Agenzia Italia

"Sono settimane che poniamo un problema al Sindaco Nardella ed all'Assessore Funaro senza avere risposte! Può essere che lo stesso racket delle stanze e la violenza annessa abbiano pervaso tutti gli ...Da lunedì arriveranno a Firenze gli specialisti dell’Arma che un tempo si occupavano dei sequestri di persona sull’Aspromonte: cominceranno a smontare centimetro per centimetro tutto l’ex hotel Astor ...Confermata la misura di custodia cautelare per Abel Alvarez Vasquez e gli altri peruviani accusati di estorsione e tentato omicidio. Presto il sopralluogo: a caccia di tracce con i reparti speciali.