Il pubblico in fuga dalla Rai. Il flop di Telemeloni fa il gioco dei concorrenti

(Di sabato 16 settembre 2023) Se ne avvantaggia più di tutti La7, rifugio del popolo di Rai3. Aspettando il ritorno al mattino di ...di provocare conseguenze importanti nel momento in cui si mette in fila con quanto registrano i Tg ...

Se la decisione di non proporre alternative alle idee della maggioranza continuerà a dimostrarsi problematica per i numeri, le conseguenze minacciano anche l'esistenza stessa del servizio...L'autista ha continuato laa piedi per un breve tratto fino a quando è stato bloccato dagli ... in flagranza di reato, per resistenza aUfficiale. Dagli accertamenti successivi è emerso ...Attesa finita a Bellaria Igea Marina, dove sarà inaugurato, in una cerimonia aperta ale alla presenza delle autorità, il grande murale che campeggia ora su tutta la 'parete Nord'...ladal ...MELISSANO - Per sottrarsi a un controllo, alla vista dei carabinieri, si sarebbe dato alla, ma a causa di una manovra azzardata si è scontrato con un'altra vettura e, a quel punto, ...a...

Il pubblico in fuga dalla Rai. Il flop di Telemeloni fa il gioco dei ... Domani

Lo strano caso della fuga dalla Pubblica Amministrazione Il Riformista

è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Melissano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo avrebbe cercato di sottrarsi a un controllo stradale, probabilmente legato a un ...Centinaia di iscrizioni in meno negli atenei. L'assessore Lanzarin: «Urgente una riflessione sulla retribuzione e sulla possibilità di agire anche su questo fronte con l’autonomia» ...Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Formigine, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato una vettura parcheggiata con motore acceso nei pressi di un campo agricolo, co ...