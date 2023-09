Il Psg non va | battuto e superato in classifica dal Nizza di Farioli | domenica il Monaco può andare a +5 | Estero

(Di sabato 16 settembre 2023) 2023-09-15 22:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nel giorno dell’addio a Parigi dopo 11 stagioni di Marco Verratti, il Paris Saint-Germain subisce la prima sconfitta stagionale dopo due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di campionato: al Parc des Princes il risultato finale recita 2-3 per ilallenato dall’italiano Francesco, che fa festa grazie alla doppietta del nigeriano Moffi e alla rete di Laborde. Inutili il momentaneo pareggio e il gol della speranza di Mbappé nel primo tempo e nel finale.– Ilbalza a 9 punti e stacca di uno i parigini fermi a 8. In questo modo, ilcapolista, impegnatoalle 13 in casa del Lorient, puòa +5 sul Psg in caso ...

Quando sei un grande fan di Cristiano,ti accorgi di quanto sia bravo Messi, perché ami CR7. Ma ora sono cresciuto e mi piacciono entrambi'.Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia ilva ko in casa: impresa del Nizza che si è imposto per 3 - 2 al Parco dei Principi. Ai pariginisono bastati due gol di Mbappé per recuperare un match che li ha visti subito in svantaggio. Per ...In questo modo, il Monaco capolista, impegnato domenica alle 13 in casa del Lorient, può andare a +5 sulin caso di vittoria . Da registrare l'esordio di Kolo - Muani , che peròè riuscito a ...Una delle coppie d'attacco più pericolose degli ultimi anni ha rotto i rapporti dentro e fuori dal campo. Neymar e Mbappévivevano più in ottimi rapporti, questo lo sapevamo. Alera rimasto spazio per uno solo dei due fuoriclasse e l'intesaera più quella di un tempo. Così dopo la separazione dalla squadra, ...

Il Psg non va: battuto e superato in classifica dal Nizza di Farioli, domani il Monaco può andare a +5 Calciomercato.com

Verratti lascia il PSG, Mbappé non si scorda di lui: Eccezionale, tra i migliori mai visti Sport Fanpage

Il Chieri Calcio 1955 debutta domani in casa nel suo campionato di serie D, ma la casa non è più il De Paoli di San Silvestro, ma lo stadio comunale di Gassino. «Secondo il bando fatto dal Comune di C ...La sosta per le nazionali non fa bene al Psg che al ritorno in campo, malgrado una doppietta di Mbappé, incappa in una sorprendente sconfitta interna (2-3) contro il Nizza di Francesco Farioli. Un ko ...Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia il Psg va ko in casa: impresa del Nizza che si è imposto per 3-2 al Parco dei Principi. Ai parigini non sono bastati due gol di Mbappé per recuper ...