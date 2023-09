Il Nizza di Farioli ha il suo Osimhen | si chiama Moffi e ha affondato il Psg

(Di sabato 16 settembre 2023) Ieri sera al Parco dei Principi l’italiano, inesperto tecnico sulla panchina del, ha battuto Luis Enrique e il suo Psg 2-3. Un risultato niente male per un ex preparatore dei portieri, incoronato successore di De Zerbi. Mattatore della serata è stato Tarem, attaccante nigeriano di 24 anni. Due gol e un assist per lui. Bravo e sicuro nei due gol, ha puntato la difesa e, aiutato anche un po’ dalla fortuna, mette per due volte la palle alle spalle di Donnarumma. L’assist è un capolavoro: Contropiedeparte da centrocampo e sfida in velocità Danilo. In area doppio passo, altro doppio passo, finta di crossare e palla sul secondo palo. Il centrale del Psg finisce con fondoschiena a terra mentre con gli occhi guarda la palla entrare in rete dopo il tocco di Laborde. L’Equipe ...

