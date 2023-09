(Di sabato 16 settembre 2023) di Gianluca Pinto Viviamo la nostra esistenza chiusi nel paradigma temporale del semestre di bilancio delle aziende in nome della produzione incessante e costante di denaro in più. In questi ‘bilanci’ – che regolano ogni aspetto della nostra vita, dagli aumenti di costi dei prodotti e dei servizi alle condizioni ambientali in cui ci troviamo – non c’è ovviamente traccia di voci inerenti a eventuali costi a ‘lungo termine’ come quelli ambientali e sociali. Nonostante questo, capita spesso di ascoltare concetti come questo: “Dobbiamo essere noi consumatori cambiare le nostre abitudini…”. Devo dire che è irritante, per essere moderato, questo assunto inspiegabilmente molto gettonato per cui la soluzione del problema ambientale dipenda da un cambio di comportamento consapevole dei cittadini. Intanto siamo in queste condizioni proprio perché le abitudini dei consumatori vengono ...

... che le si chieda di Meloni o della sinistra, delo di Rubiales, non c'è risposta ... Cosa pensa delle parole della premier e di Giambruno sugli stupri Meloniche bisogna "fare del ......ponderata deliberazione Quali qualità sono necessarie per esercitare il potere Machiavelli... Lo scopo delè fornire una copertura ideologica per aumentare la ricchezza e il ......ponderata deliberazione Quali qualità sono necessarie per esercitare il potere Machiavelli... Lo scopo delè fornire una copertura ideologica per aumentare la ricchezza e il ...... per questo, non conosce né riesce ad immaginare altra alternativa,: "sarà forse evidente per ... da un solo libro, da un solo modello senza alternative (), non può dirsi ...

Il neoliberismo dice ‘è colpa tua se sei povero’. Ma in Italia si va anche oltre Il Fatto Quotidiano

I Chicago Boys e l’America latina, una storia infinita Il Manifesto

di Gianluca Pinto Viviamo la nostra esistenza chiusi nel paradigma temporale del semestre di bilancio delle aziende in nome della produzione incessante e costante di denaro in più. In questi ‘bilanci’ ...