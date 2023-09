Il mondo al contrario degli orfani della dittatura sanitaria

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 settembre 2023) Calate le temperature e ridimensionato un po’ il catastrofismo climatico, siamo di nuovo alle prese con l’allarmismo sul Covid. È stato sufficiente che i principali quotidiani e i telegiornali abbiano enfatizzato l’aumento dei contagi e subito si è rimessa in moto la giostra. Più che di un riflesso pavloviano, si tratta di una strategia ormai evidente. Uso politico del virus Nel suo libro poi rimasto inedito, l’ex ministro Roberto Speranza discettava di una nuova egemonia culturale da costruire sulla pandemia. Sfumata quell’opportunità, non resta che usare in chiave politica qualsiasi risalita (più o meno grave) delle infezioni. Lo schema è collaudato: chiunque non si omologhi ai precetticattedraleè considerato un negazionista in combutta con l’universo no-vax. Non serve nemmeno citare la pletora di virologi tornati alla ...