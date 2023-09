Il mistero Henri Pick | come finisce? Chi è Henri Pick?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 16 settembre 2023) Diretto da Rémi Bezançon e scritto in collaborazione con Vanessa Portal, “Il” ci trasporta in una straordinaria indagine finalizzata a svelare l’identità dell’autore di un misterioso romanzo, casualmente scoperto in una libreria dal cuore della Bretagna da parte di una giovane editrice. La trama del film IldiUna brillante editrice fa una scoperta straordinaria in una biblioteca unica nel suo genere: essa raccoglie manoscritti scartati dagli editori. In questo contesto, trova un romanzo che ritiene essere un capolavoro. Sorprendentemente, il testo è firmato da, un pizzaiolo bretone deceduto due anni ...