Il Governo vaneggia di rinascita nucleare ma siamo sommersi dalle scorie

(Di sabato 16 settembre 2023) L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni vuole far ripartire l’industriaitaliana per rendere la nostra penisola indipendentecostose e inquinati fonti fossili, gas e petrolio. Peccato che non dica alcuna parola su come ha intenzione di fare per smantellare le 13 istallazioni nucleari, 4 sono centrali atomiche, sparse per lo stivale e cosa fare dei 31.812 metri cubi di rifiuti e delleradioattive (Inventario Isin pubblicato a maggio 2022) ereditate dalla prima avventuradegli anni ‘70 – quella chiusa dal referendum del 1987 che vide l’80% degli italiani dire basta all’atomo dopo lo spaventoso incidente della centrale ucraina di Chernobyl – che diventeranno 74.816 metri cubi con lo smantellamento dei vecchi impianti (inventario Enea del 2009). Discariche atomiche. A rischio terremoti L’Italia ...