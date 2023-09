Cena di gala a Stoccolma per i cinquanta anni di regno diXVI Gustavo: la processione degli invitati vede il Gotha dei paesi scandinavi, i reali di Danimarca e di Norvegia - re, regine e principi ereditari - tutta la famiglia reale svedese, i primi ...... stessa firma dell'abito per lo spettacolo a teatro della sera della vigilia deldi reGustavo . La principessa ereditaria Victoria di Svezia va sul sicuro con un abito By Malina che ...La Svezia ha organizzato due giorni di celebrazioni per festeggiare i 50 anni sul trono di reXVI Gustavo con una funzione religiosa che ha dato inizio oggi a un fine settimana di sfarzo. Serata di gala, banchetti, feste in strada e una processione nelle vie di Stoccolma animeranno le ...La Svezia festeggia i 50 anni di regno diXVI Gustavo, e l'Ikea celebra con un trono, cioè una poltrona, un sedile da scrivania che di speciale pare avere solo il colore: il blu pavone e il dorso decorato con il tessuto simbolo della ...

Il giubileo di Carlo Gustavo: gli invitati alla cena di gala - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Carlo XVI Gustavo di Svezia festeggia il suo Giubileo d'oro: 50 anni di regno "progressista" segnato da qu... la Repubblica

Roma, 16 set. (askanews) - Cena di gala a Stoccolma per i cinquanta anni di regno di Carlo XVI Gustavo: la processione degli invitati vede il Gotha dei paesi scandinavi, i reali di Danimarca e di ...A Stoccolma sono in corso i festeggiamenti per il Giubileo d’Oro di Re Carlo XVI Gustavo. Dal 2018 è il regno più lungo nella storia della Svezia.La Svezia ha organizzato due giorni di celebrazioni per festeggiare i 50 anni sul trono di re Carlo XVI Gustavo con una funzione religiosa che ha dato inizio oggi a un fine settimana di sfarzo.