Il gesto rivoluzionario del festival Sonic Park di Nichelino | pagare i volontari

(Di sabato 16 settembre 2023) A mancare in Italia è il lavoro o la voglia di lavorare? Non la seconda. E, a dire il vero, nemmeno la prima. Il lavoro c’è. E allora cos’è che manca? Per quanto potrà sembrare assurdo, in sempre più casi a mancare è la retribuzione stessa. Sparita. E attenzione che non si parla qui dell’assenza di una paga dignitosa. Ma proprio la paga in sé, fosse anche misera. È il caso del lavoroo non retribuito – un ossimoro alla stregua di “guerra umanitaria” – che, ad esempio, caratterizza i tanti eventi culturali, musicali e artistici che si svolgono nelle nostre città soprattutto durante la stagione estiva. Prendiamo il Lucca Film, che quest’anno va in scena dal 23 settembre al 1 ottobre. Dieci giorni di proiezioni, dibattiti e ospiti internazionali di grande livello: stavolta arriverà addirittura la grande Susan Sarandon. Chissà i cachet… ...