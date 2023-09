Il dramma continua a Lampedusa | sbarcato un neonato morto

(Di sabato 16 settembre 2023) Nuovodell’immigrazione, unprobabilmente per gli stenti durante una delletiche traversate nel Mediteraneo. Il corpicino è stato condotto adove è arrivato su una motovedetta della Guardia costiera che ha soccorso un gruppo di migranti al largo dell’isola. Nei giorni scorsi un’altra piccola vittima, di cinque mesi, caduta in acqua e deceduta durante le fasi dei soccorsi. Nato durante la traversata perTragedia a, muore annegato un- Photo Credits ilSicilia.itIl bimbo, secondo quanto ricostruito, nato durante la traversata, èdopo pochi minuti e questa mattina la salma è stata fatta sbarcare al molo Favaloro. La mamma viaggiava insieme ad altri circa ...

AGI - Nuovodell'immigrazione. Un neonato è morto probabilmente per gli stenti durante una delle drammatiche traversate nel Mediterraneo. Il corpicino è stato condotto a Lampedusa dove è arrivato su una ...... qui servono i fatti si sta rischiando unsociale che va immediatamente scongiurato, - ... "E' mai possibile -il Segretario Generale Percuoco - che in questo paese si permette a qualche ...... 'la presenza di cinghiali in Basilicataa rappresentare un fattore di rischio per le ... Dietro a tale evento emergenziale c'è ildi lavoratori, aziende, famiglie, automobilisti, salute ...Tripoli , 15.a essere tragica la situazione nella Libia nord - orientale, dove nel fine settimana il ciclone Daniel ha provocato violente alluvioni, con conseguenti devastazioni. L'ultimo bilancio delle ...

Per i bambini in Libia il dramma continua - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Fratellini in ospedale con febbre altissima: bimbo di 15 mesi muore ... Fanpage.it

La città che ne ospita di più è ancora Firenze, dove al casello Nord ieri mattina sono arrivati quattro pullman con circa quaranta persone ...Taglio del nastro oggi alle 17 per la mostra alla Mediateca ’Sergio Fregoso’. Il fotografo ha ripreso gli scenari nelle città più coinvolte dal fronte bellico.Il dramma di Lampedusa, anche oggi, 14 settembre 2023, teatro di centinaia di sbarchi, provoca fibrillazioni nella maggioranza. Mentre le opposizioni accusano il governo di "totale incapacità". La Leg ...