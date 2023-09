Il dottor Alì su Real Time | cast | puntate e streaming terza puntata

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 settembre 2023), il canale in chiaro visibile sul numero 31 del digitale terrestre, apre le porte a una serie TV. Infatti, a partire da sabato 2 settembre andrà in onda in prima serata IlAlì, remake turco della più celebre serie The Good Doctor. La serie è incentrata su un giovane e talentuoso medico di nome Alì Vefa , che attraverso il suo incredibile talento e la sua determinazione, abbatterà pregiudizi e supererà sfide inimmaginabili. La primadella prima stagione de IlAlì, intitolata Genio inconsapevole, andrà in onda sua partire dalle ore 21.20 di sabato 2 settembre IlAlì:Il protagonista della serie è ilAli Vefa, interpretato dall’attore turco Taner Ölmez. Qui di ...