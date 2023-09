Il documentario Zucchero – Sugar Fornaciari al cinema ad ottobre | gli ospiti da Bono a Bocelli e Guccini

(Di sabato 16 settembre 2023) Arriva alil. Sarà nelle sale a fine, dopo la presentazione in anteprima alla Festa deldi Roma. Ilsu uno degli artisti italiani più apprezzati in Italia e nel mondo è a cura di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il filmsarà presentato in anteprima alla diciottesima edizione della Festa deldi Roma il 21. Arriverà poi nelle sale il 23-24-25per raccontareattraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea, Salmo, Francesco ...

Il filmracconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di ... Un viaggio dell'anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati die dal 'World ...Il grande schermo si prepara a celebrare la leggenda vivente della musica italiana,Fornaciari , attraverso il film" Sugar Fornaciari diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano . Questo straordinario ritratto cinematografico del celebre artista sarà presentato in anteprima durante ...Fornaciari arriva per la prima volta al cinema con il film- Sugar Fornaciari" di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film, che sarà presentato in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di ...REGGIO EMILIA - Uninteramente dedicato al bluesman di Roncocesi. '- Sugar Fornaciari', di Valentina Zanella e Giangiacomo De Festefano, sarà presentato in anteprima alla diciottesima edizione ...

"Sugar Fornaciari", il documentario su Zucchero alla Festa del Cinema di Roma RomaToday

Zucchero: in arrivo il film documentario su di lui Radio Italia

Il docufilm sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della kermesse all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ...Sbarca nelle sale il docufilm dedicato alla vita e carriera di Zucchero Fornaciari, che sarà proiettato al cinema ad ottobre come evento speciale solo per tre giorni. Il documentario racconterà l’incr ...REGGIO EMILIA – Un documentario interamente dedicato al bluesman di Roncocesi. “Zucchero – Sugar Fornaciari”, di Valentina Zanella e Giangiacomo De Festefano, sarà presentato in anteprima alla diciott ...