Il Covid è già in retromarcia Lo sostiene il prof Maruotti analizzando i dati regione per regione

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilsarebbe già in ritirata dopo il rialzo importante dei casi delle ultime settimane. A sostenerlo all’Adnkronos Salute è Antonello, ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di19.commenta così idel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “si vede che oggi la fascia più a rischio è quella degli over 60 – osserva – loro devono stare, in questo momento, più attenti. L’incidenzanel Paese è però ampiamente sottostimata e si vede una grande eterogeneità tra le Regioni. Ci sono alcune dove il tasso di positività sta diminuendo. Sono questi i primi segnali di possibile inversione di ...

... ha soltanto portato a compimento, spacciandoli per propri, progettiavviati o impostati e ... È risultata incapace di far fronte alle emergenze, non solo quella: ne abbiamo un recente esempio ...Il progetto a causa di tanti cambiamenti (lavoro ein primis) è cambiato tante volte in ... Lei era una da 'sere tardi' mentre io spesso sbadigliavoalle 21.45 e la messa a letto a volte si è ...Comincia ad assumere le dimensioni di una vera ondata l'aumento dei contagiin Italia e nel resto d'Europa, ma mentre da noi la campagna vaccinale partirà al rallenty a ...somministrazionidal ......9 milioni La novità è che tra Ronaldo e la Juventus èiniziata la discussione. Al Collegio ... La Juventus in epocapropose ai calciatori due manovre per tagliarsi gli stipendi: la prima nel ...

Covid, Ema dà il via libera a nuovo vaccino Moderna. Schillaci: sarà gratis per tutti Il Sole 24 ORE