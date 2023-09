Il comune di Arpaia senz’acqua per 4 ore | il comunicato di Gesesa

Leggi su anteprima24

Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla rete servita dal serbatoio San Fortunato, che ha generato un abbassamento dei livelli dello stesso, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di questo pomeriggio 16 settembre. Questa sospensione permetterà al serbatoio di ritornare ai livelli ottimali. Informiamo che sarà posizionata un'Autobotte ad incrocio Via San Fortunato con Via Giosuè Carducci vicino al campo sportivo. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso