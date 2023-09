I giovani della Lega | Meloni distratta sui territori | ma noi siamo indietro su diritti e ambiente

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 settembre 2023) E’ laGenerazione Z, tuttae autonomia. A Pontida, alla festa deiche precede quella nazionale di domani, dopo i discorsi dei “grandi”, gli under 35 del partito di Salvini si ritirano sulle collinette intorno al pratone, pronti ad applaudire, salvo sorprese, Marine Le Pen. Casse a tutto volume, tende da campo per la notte e bottiglie di vino nelle borse frigo. Parlando con questi ragazzi, si capisce che c’è un’anima nuova e che un po’ soffre il gap generazionale con quella che chiamano “lasenior”. Più di un militante racconta che i ragazzi sotto i 25 anni hanno difficoltà a “dire in giro che sono”, a scuola o all’università, proprio perché vengono subito associati a posizioni che, ormai, le nuove generazioni respingono. ...