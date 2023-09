Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness annunciano la separazione dopo 27 anni di matrimonio

(Di sabato 16 settembre 2023)-Leehanno annunciato la fine del loro, da cui sono nati due figli, Oscar, 23, e Ava, 18. Dalle loro parole, diffuse da People, traspare la volontà di restare in buoni rapporti, ma di avere capito di dover prendere strade differenti. “Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in unmeraviglioso e amorevole – si legge – Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”. Vi raccomandiamo...parla dei carcinomi ...

L'annuncio del divorzio di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness dopo 27 anni di matrimonio sorprende il mondo di Hollywood. La notizia è stata resa pubblica dalla rivista statunitense People, che ha ...L'attore australiano Hugh Jackman e sua moglie Deborra-Lee Furness hanno annunciato a sorpresa la separazione dopo 27 anni di matrimonio.