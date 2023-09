Hocey ghiaccio | ICE League 2023-2024 | Valpusteria apre con una vittoria | sconfitta per Asiago e Bolzano

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Unae due sconfitte. Si è aperto in questo modo per le squadre italiane il Campionato ICEdi hockey su. In occasione della prima giornata della prestigiosa rassegna europea infattiha trovato ll successo contro Voralberg, mentrehanno dovuto cedere il passo rispettivamente a Fehervari AV19 e Innsbruck. Un mach di buon carattere quello disputato dai lupi, abili a passare in vantaggio all’11:26 con Hannoun da una situazione di power play, salvo poi subire al 5:32 del secondo periodo il pareggio ad opera di Maier. Dopo appena un minuto peròriesce a venire subito fuori, trovando il raddoppio al 6:01 con Frycklund e il tris al 19:35 con Petan (porta vuota), rete ...