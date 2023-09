Ho sentito un grosso rumore Il racconto straziante del padre della bimba morta a Torino

(Di sabato 16 settembre 2023) Una famiglia di quattro persone distrutta per sempre: la piccola di casa èa soli 5 anni sull'auto in cui viaggiava con genitori e fratello a seguito dello schiantoFreccia tricolore

"Hounrumore", dirà in seguito il papà. Non è ancora chiaro se c'è stato un contatto con l'aereo. In ogni caso la vettura esce dalla carreggiata, si ribalta e si incendia . La bimba ...Dopo più di 500 presenza con la vecchia Signora, si è infattiumiliato dalla società. Ma la ... Detto questo, a Leonardo faccio unin bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. È ...Voglio solo aggiungere unin bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal calcio. Le ... Nell'intervista a Sportmediaset Bonucci dà una versione diversa : "Hole parole dell'...Aveva concordato i termini con Textor, ma l'americano hacrescere le riserve interne, ... Nonostante il carattere alla Zamparini di Textor, nell'Olympique Lione finalmentepotrà avere a ...

Il padre della bimba morta nello schianto dell’aereo delle Frecce Tricolori: “Ho sentito un… Il Fatto Quotidiano