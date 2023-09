Highlights e gol Tottenham-Sheffield 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilcone gol di2-1, incontro della quinta giornata della. Finale folle a Londra, con gli Spurs che vincono in rimonta con due reti arrivate addirittura al 98? e al 100?. Richarlison pareggia i conti, poi l’ex Juventus Dejan Kulusevski trova il colpo che vale tre punti, quando ormai la sconfitta sembrava dietro l’angolo. Sconfitta dolorosissima per lo, che rimane a 1 punto in classifica mentre ilresta in scia al Manchester City. GLISportFace.

Glidella vittoria per 3 - 1 del Liverpool sul campo del Wolverhampton: dopo ildi Hwang, i Reds rimontano con Gakpo, Robertson e l'autorete di Bueno sul tiro di ...Mentre alle 20.45 sarà la volta di Genoa - Napoli ( TUTTI GLIDI SERIE A ). La cronaca di Juve - Lazio 3 - 1 In avvio, al primo pallone toccato in area, Vlahovic gira in rete un assist di ...... il Modena ci prova con insistenza ma non trova ilvittoria. Venezia - Spezia: decide ... Venezia - Spezia: diretta live edella partita Serie B: c'è Catanzaro - Parma, Samp in cerca di ......alla doppietta di Vlahovic e a undi Chiesa, mentre è Luis Alberto ad accorciare provvisoriamente nel punteggio su un regalo dei piemontesi. Di seguito ecco i voti ai protagonisti. GLI...

Juventus-Lazio 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

VIDEO Ascoli-Palermo 0-1, gol e highlights: Mancuso al 93' regala tre punti a Corini Mediagol.it

Manchester United - Brighton Hove Albion 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Premier League 2023/24.#West Ham Manchester city gol, #West Ham Manchester city highlights, #West Ham Manchester City highlights e gol West Ham – Manchester City: Ward-Prowse porta gli Hammers in vantaggio ma nel secondo ...Corini e Rinaudo si abbracciano festeggiando il gol di Mancuso che ha deciso Ascoli-Palermo. Questa la sintesi del match di Serie B.