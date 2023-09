Highlights e gol Rimini-Juventus U23 4-3 | Serie C 2023 24 VIDEO

Primo tempo giocato su buoni ritmi e diversi capovolgimenti di fronte, è mancato ilma non le ... Venezia - Spezia: diretta live edella partita Le altre gare in calendario. Tra tutte ...Il video con glie idi Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 2 - 2 , match valido per la quarta giornata della Bundesliga 2023/2024. I bavaresi la sbloccano all'Allianz Arena con unnel finale di ...Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta, e UEFA Euro ......dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla 'Diretta' del sabato, per non perdere neanche un'azione di gioco....

Paris Saint-Germain-Nizza 2-3: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Venezia-Spezia 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

PSG - Nizza highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Ligue 1. Il Nizza vince grazie alle reti di Moffi (doppietta) e Laborde ...Prima sconfitta stagionale per la squadra di Luis Enrique che cade 2-3 in casa con il Nizza dell’italiano Farioli. Grande protagonista il nigeriano Moffi, autore del primo gol al 21’, poi -dopo il par ...DAFFARA 5.5 - Incolpevole sui primi due gol del Rimini, qualche responsabilità sulle altre due reti subite. Nell'economia della gara alcuni salvataggi decisivi, ma anche diverse imprecisioni che non ...