Highlights e gol Juventus-Lazio 3-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la quarta giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri danno spettacolo nel primo tempo e trovano i gol di Vlahovic e Chiesa, mentre nella ripresa Luis Alberto riceve un gentile omaggio e la riapre a mezzora dal termine, ma con un gran gol Vlahovic firma la doppietta e il tris dei suoi. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Il video con glie idi Wolverhampton - Liverpool 1 - 3, match valido per la quinta giornata di Premier League 2023/2024. Al Molineux Hwang Hee Chan porta avanti i padroni di casa, ma arriva la rimonta ...... glimarchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il ... Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti, le azioni salienti ...La sintesi del 2 - 2 tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen:di Kane, pari di Grimaldo, poi Goretzka e nel recupero ...La doppieta di Kylian Mbappé non basta al Paris Saint - Germain: il Nizza vince 3 - 2 al Parco dei Principi. Protagonista Terem Moffi, duee un assist a ...

Psg-Nizza 2-3: video, gol e highlights Sky Sport

Paris Saint-Germain-Nizza 2-3: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Juventus - Lazio 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata di Serie A 2023/24.Nel secondo tempo, però, cambia tutto e anche grazie a due assist di Salah, i Reds riescono a ribaltare il risultato e a conquistare la vittoria (con i gol di Gakpo e Robertson e l'autorete di Bueno).Wolverhampton - Liverpool 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Premier League 2023/24.