Handanovic | ' Onana? Non mi era piaciuto il suo comportamento'

- Samir, dal 2012 allo scorso giugno portiere dell' Inter , ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport . Così il giocatore sloveno, che ha appena ...... ho sempre ragionato con una visione più grande, ovvero per il bene dell'Inter! " Nella seconda parte dell'intervista, Samirha svelato dei retroscena sul proprio rapporto con André......non ha trovato un'altra squadra ed ha deciso di tornare all' Inter come componente dello staff. Il portiere sloveno si confessa alla Gazzetta e dice Poi arriva una frecciata perCommenta per primo Samirha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , chiarendo le sue intenzioni per ...- 'Le sue parole mi sono piaciute, ma non mi è piaciuto il suo ...

Handanovic: "Onana Non mi è piaciuto il suo comportamento nei primi due mesi. E Sommer..." TUTTO mercato WEB

Handanovic contro Onana: 'Sapete che fece nei primi mesi all'Inter' AreaNapoli.it

HANDANOVIC ONANA – Samir Handanovic, dal 2012 allo scorso giugno portiere dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Così il giocatore sloveno, che ha appena appeso gli ...Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport , Samir Handanovic si è focalizzato anche sul rapporto con l’ex compagno di squadra André Onana all’ Inter, non risparmiando qualche critica.Samir Handanovic, portiere ex Inter recentemente ritirato, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Onana: "Non mi è ...