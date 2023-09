Handanovic | «Nel mio futuro mi vedo come allenatore Derby? San Siro energia unica»

(Di sabato 16 settembre 2023) Samir, ex portiere dell’Inter da qualche giorno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suoe delSamir, ex portiere dell’Inter da qualche giorno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suoe del. Le sue dichiarazioni:– «Sia io che il club vorremmo continuare a collaborare con un nuovo ruolo e ci sono i presupposti perché accada. Ma al di là di tutto ho sempre ragionato con una visione più grande: il bene dell’Inter. Prima o poi vorrei allenare, non quello dei portieri, ma l’a 360°».MILANO – «E’ ilpiù bello del mondo. In queste partite Sanha un’. Puoi avere ...

Samir, ex portiere dell'Inter da qualche giorno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e del derby Samir, ex portiere dell'Inter da qualche giorno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e del derby. Le sue dichiarazioni: FUTURO - "Sia io che il club vorremmo continuare a ...Si tratta di un appartamento di 300 metri quadri, con cinque stanze ,complesso Residenze ... nella stessa zona si trovano anche i calciatori Biglia, Kessié,e Lautaro Martínez, Amadeus ...I nerazzurri scappano avanti di due retiprimo tempo grazie a Stankovic e Cristiano Zanetti ma ...tra il 75' e il 78' minuti nei quali ci pensa Olivier Giroud (con la complicità di Samir)...Gli addii di Onana,, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Handanovicm hanno svuotato l'Inter di 145 presenzesolo campionato. La presunzione è che Marotta e Ausilio abbiano sostituito al ...

Ex Inter, Handanovic: "Non so chi sia favorito nel derby, ma i ... Milanpress

Inter, Handanovic al veleno con Onana: “All’inizio non mi è piaciuto” Calcio in Pillole

Samir Handanovic ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, chiarendo le sue intenzioni per il futuro e dicendo la sua sulla squadra che per 11 anni è stata la sua casa. Queste le sue dich ...Samir Handanovic annuncia ufficialmente il suo ritiro: “Smetto di giocare. Adesso inizia il secondo tempo della vita e per ora posso dire che sia io che l’Inter vorremmo continuare a collaborare con ...Dopo undici anni e 4150 giorni, si gioca per la prima volta un derby di Milano senza il gigante sloveno a difendere la porta nerazzurra. "Ma ci sono i presupposti perché io continui a lavorare con il ...