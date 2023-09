GUIDA TV 16 SETTEMBRE 2023 | ITALIA-POLONIA | ODIO L’ESTATE | L’ERA GLACIALE | EDEN

(Di sabato 16 settembre 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! 20:3523:35L’Allieva 3 R PallavoloSerie Tv 21::05 Impossibile da Uccidere 1°TvTg2 Dossier FilmRubrica 21::10 Il Mistero Henry Pick 1°TvTg3 Mondo FilmRubrica 21:3000:00 RockySessomatto FilmFilm 21:3023:50Tg5 FilmNotiziario 21:2022:55Smallfoot FilmFilm 21:1523:30: Un Pianeta da Salvare Best Of RAl Ahli-Al Taawon DocumentarioCalcio 21:2522:45 4 Ristoranti RUn Sogno in Affitto TalentReality 21:4023:30 Faking It: Bugie o Verità?Il Mistero delle Gemelline ...

...l'ha definita una "terapia rivoluzionaria" e quest'estate ha pubblicato una bozza di linee... 162023...(WHO) per celebrare la quinta Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti del 172023 ... piani, strategie, programmi e lineeper rendere l'assistenza sanitaria più sicura. 2. ......trasporti della commissione europea) la campagna è in realtà già partita il primoe per ...dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e all'uso dei cellulari alla. ...Lo spirito diO almeno così pensavo, prima che lo spirito dimi portasse in ... che invece da tempo ormai mimolto più del senso del pudore. È forse questa l'età adulta O è ...

Guida agli eventi del weekend (15 – 17 settembre) L'Eco di Bergamo

F1, orario gara 17 settembre: programma GP Singapore, tv, streaming, guida Sky e TV8 OA Sport

L’attualità, la cronaca, l’approfondimento giornalistico sono i cardini de “La Vita in diretta” di Alberto Matano giunto alla sua quinta stagione alla guida del programma, in onda da lunedì 11 ...L'incidente di mattina presto. La vittima se la caverà con pochi giorni di prognosi ed ha aiutato i carabinieri ad identificare il pirata della strada, dando indicazioni su targa e modello dell'auto ...torna la rievocazione storica della prova in salita, disegnata lungo la strada che collega le due realtà dell'Alto Canavese. Il programma della manifes ...