(Di sabato 16 settembre 2023) ... il ceceno Ramàzan Kadyrov che pur essendo in fin di vita non ha attenuato la sua ferocia e secondo il quotidiano tedesco Bild "ha fatto seppellire vivo il suo medico sospettato di averlo avvelenato".

... con la quale Mosca sta trattando per ottenere l'accesso nei porti per le navi e i sottomarini dadella sua flotta. L'incerto bilancio dell'accelerazione diplomatica russa oscilla fra l'......dalla macchina Enigma durante la Secondamondiale. L'evento sarà diviso in due giornate: durante la prima spazio agli esperti, mentre la seconda sarà dedicata ai leader. Governo e...... "Lanon fallisce mai. Gli slogan non servono a nulla, bisogna conoscere i fatti. E i ... La questione è seria e non può essere presa sottogamba né possiamo fare demagogia o dichiarare...... specie se tenuto da chi della politica estera e dellaa stelle e strisce è attualmente ... La fine dellaFredda ha portato con sé la promessa di una marcia inesorabile verso una ...

Guerra e diplomazia (fittizia), il pendolo di Mosca. Scrive D'Anna Formiche.net

Ucraina: verso il G20, la guerra altera i percorsi della diplomazia The Watcher Post

In difficoltà sul fronte militare, Putin sollecita forniture di armi alla Corea del Nord e rilancia il miraggio dei negoziati coinvolgendo anche il Vaticano ...Buongiorno. L’arrivo di migliaia di migranti a Lampedusa scuote la politica e mette in difficoltà il governo. La Lega attacca a testa bassa e mette in discussione la gestione dell’emergenza da parte d ...Il ministro degli Esteri a Quotidiano Nazionale: "Occorre una strategia europea, mondiale. È necessario anche l'intervento dell'Onu" ...