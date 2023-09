Guarino | «Sensazioni positive all’Inter Women! Voglia di far bene»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023) Rita, allenatrice dell’Inter Women, fa il punto sulla squadra nerazzurra prima della partenza in campionato, in programma domani contro la Sampdoria. SINTONIA – Grande attesa per l’esordio stagione dell’Inter Women nel campionato di Serie A Femminile. A riguardo si esprime l’allenatrice nerazzurra Rita: «È importante confrontarsi e conoscersi e dare la possibilità alle nuove giocatrici di inserirsi al meglio, entrando in sintonia con la squadra. Ci stiamo focalizzando su quello chemo essere e stiamo lavorando su pochi concetti ma chiari e che identificano la nostra struttura. Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Lesonoperché c’è grande disponibilità, attenzione e concentrazione da parte di tutti. C’è ...