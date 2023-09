“Guardate | è lui” Alfonso Signorini beccato così Il video top poco prima del GF 2023

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) “Sarà un ritorno alle origini… non solo nel nome, ma anche nel format”.aveva annunciato il ritorno in televisione del Grande Fratello. Un’edizione diversa, che cambia rotta dopo la scorsa edizione vip che ha suscitato non poche polemiche. “Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità”, aveva dichiarato il conduttore del Grande Fratello a Verissimo parlando del GF Vip 7. “Complici anche i suggerimenti dell’editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità. Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare. Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa”, aveva detto...