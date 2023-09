(Di sabato 16 settembre 2023) Raffaele/Timurvincono-1 aper il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Quarta affermazione del campionato e nuovo allungo in classifica per lo svizzero ed il russo, alfieri diche per 3 decimi hanno preceduto la Ferrari #69 di Emil Frey Racing. Akkodis ASP #88 ha avuto la meglio nel finale rispondendo conad Albert Costa. Lo spagnolo, l’unico del gruppo che quest’anno condivide l’auto con l’olandese Thierry Vermeulen, si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi). Notevole rimonta dalla 10a piazza per l’elvetico ed il romagnolo, abili a concludere davanti #11 Comtoyou Audi, #32 WRT BMW, #12 Comtoyou Audi ed alla seconda ...

Nello stesso weekend torna il Fanatec GT World Challengecon la sprint cup valida per l'ottavo round dell'anno che si correrà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Sul circuito spagnolo, ...Da quest'anno Rossi corre nel, apertosi lo scorso 22 aprile a Monza e che si chiuderà sulla pista olandese di Zandvoort il prossimo 15 ottobre. Nel team condiviso con Martin ed Augusto ...Il campionatoproseguirà ora a metà maggio con la gara Sprint in programma sulla pista inglese di Brands ...Valentino correrà di certo i dieci appuntamenti in calendario nella stagione del GT World Challenge, con il primo che sarà a Monza il 22 e il 23 aprile. Ma prima sarà impegnato anche nella 24 ...

GTWC Europe, Valencia gara-1: Mercedes x4 con Boguslavskiy/Marciello, 8° Valentino Rossi OA Sport

GTWC Europe | Q1, Valencia: Audi sorprende Mercedes con ... LiveGP.it

Audi contro tutti nelle qualifiche di Valencia del quarto atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tresor Attempto Racing #66 detta il ritmo con Dennis Marschall, alfiere ...Porsche balza al comando con Pure Rxcing nelle Pre-Qualifying di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La squadra che guida la classifica generale della Bronze Cup detta legge ...Sky Sport Motori Weekend | F1 Singapore (con Infinite Studio), GTWC, Ferrari Challenge, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la Formula 1 che ...