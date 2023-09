Griglia di partenza F1 | GP Singapore 2023 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Oggi sono andate in scena ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Marina Bay. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato sul tracciato cittadino, dove si è girato sotto la luce artificiale in perfette condizioni meteo. Di seguito ladidel GP die idelledella tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Marina Bay.DIGPF116. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 17. Oscar Piastri ...