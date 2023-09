Gratteri a Napoli | insediamento previsto a metà ottobre

'Ebbene sì, anche per lei, dottor Nicola, è arrivato il momento di "lasciare" la nostra amata Calabria. Il suo trasferimento come Procuratore capo ale darà senz'altro la possibilità di proseguire il suo prezioso impegno: ...Qualcuno in vena di freddure potrebbe buttare lì che con Nicolaa capo della procura napoletana è finita la pacchia per i cinici mercanti di morte. Qualcuno più serio osserverebbe che se il più illustre e potente magistrato d'Italia è uno che tiene certi ...Il nuovo Procuratore diha ricevuto il Premio nel 2008. "A Nicola, nuovo Procuratore della Repubblica di, congratulazioni vivissime e auguri di buon e proficuo lavoro nel continuare la meritoria opera di contrasto al malaffare". Glielo augurano il ...Pane quotidiano per il nuovo Procuratore della Repubblica diNicola, che su questi temi ha costruito la grande leggenda della Procura calabrese da lui per anni guidata. Grazie alla ...

È previsto per metà ottobre l'insediamento a Napoli del nuovo procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, nominato a maggioranza dal Plenum del Csm mercoledì scorso. Gratteri sta predisponendo gli ...È previsto per metà ottobre l'insediamento a Napoli del nuovo procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, nominato a maggioranza dal Plenum del Csm mercoledì scorso. (ANSA) ..."Ebbene sì, anche per lei, dottor Nicola Gratteri, è arrivato il momento di “lasciare” la nostra amata Calabria. Il suo trasferimento come Procuratore capo a Napoli le darà senz’altro la possibilità d ...