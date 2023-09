Grande Fratello | il neo concorrente Claudio Roma è il migliore amico di un ex corteggiatore di Uomini e Donne | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 settembre 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del, condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione della giornalista Cesara Buonamici nelle vesti inedite di opinionista. Nella diretta di ieri sera hanno fatto il loro ingresso sei nuovi concorrenti che, insieme a Giampiero Mughini, che farà il suo ingresso nelle prossime settimane, completano almeno per il momento il cast della nuova edizione del reality. Tra loro c’è anche, piccolo imprenditoregnolo nel campo del wellness, come ha raccontato nella sua clip di presentazione: Sonoho 34 anni, abito in rivieragnola, posto meraviglioso. Mi sono laureato in veterinaria ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro e ora sono un piccolo imprenditore nel campo ...