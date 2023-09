Grande Fratello | i nominati della seconda puntata del 15 settembre | chi è a rischio

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 settembre 2023) Nelladelandata in onda ieri, 15, tra inessuno è stato eliminato, ma non sono mancate le nuoveon. Quattro in tutto i concorrenti finiti al televoto, ovvero tre inquiliniCasa ed un ex inquilino del Tugurio: ecco chi sono e come si sono svolte leon. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.