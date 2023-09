Grande Fratello | i dubbi di Paolo Masella su Giselda | «Temo che possa fraintendere» Cosa è successo

Ascolti tv, crolla ilBrutte notizie per il. Ieri sera, venerdì 15 settembre, la seconda puntata dello show di Canale 5 ha registrato il 16% di share per circa 2 milioni di spettatori. Un ...Nella seconda puntata del, andata in onda ieri sera, venerdì 15 settembre, abbiamo visto l'entrata nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini di Claudio Roma , giovane imprenditore romagnolo, ...Sembra che ci siano stati dei cambiamenti interessanti riguardo al coinvolgimento di Giulia Salemi con il. Secondo le indiscrezioni trapelate da Dagospia , sembra che la sua uscita dal ruolo di volto sociale delsia stata influenzata dalla sua relazione con Pierpaolo ...Già in confessionale, al momento dele Nomination durante la diretta serale del '', Paolo Masella aveva toccato l'argomento. Secondo lui la ragazza sta iniziando a provare dei sentimenti nei suoi confronti. Con Beatrice Luzi torna sull'argomento al mattino appena ...

L'inizio del nuovo Grande Fratello, reality-show che, stando alle dichiarazioni degli autori e di Pier Silvio Berlusconi, ha subito ...Anita non sa ancora bene cosa diventare da grande e spera che l'esperienza nella Casa possa schiarirle le idee ...Le luci all'interno della casa del Grande Fratello non sono accese nemmeno da una settimana ma i concorrenti hanno già cominciato a mostrare i propri caratteri. Stanno, infatti, nascendo ...