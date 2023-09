Grande Fratello | da Fiordaliso a Lady Fagiana | ecco chi è entrato

Nel corso della seconda puntata del, nel cast si sono aggiunti altri sei concorrenti ufficiali ai quindici presentati nel corso del primo appuntamento. A loro si aggiungerà anche Giampiero Mughini che farà il suo ...Fotogallery -, i momenti clou della seconda puntata 13/09/23 Fotogallery - Le immagini de 'La voce che hai dentro' 13/09/23 Fotogallery - Francesca Tocca e Raimondo Todaro, passione alle stelle 13/...Tutto espresso, soggetto a variazioni in base alla disponibilità degli ingredienti, con... In via Niccolò Piccinni 110 lo chef ha voluto creare un ristorante, facendo squadra con il...La seconda puntata della nuova stagione delha visto l'entrata in Casa degli ultimi sei concorrenti di quest'anno e anche le prime, ruvidissime nomination . Tra presentazioni dei nuovi arrivati, riassunti dei primi quattro ...

Giampiero Mughini al Grande Fratello: Spero di non apparire come un bisnonno noioso Fanpage.it

Grande Fratello, l’incursione di Giampiero Mughini Today.it

Claudio Roma è uno dei sei concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello durante la diretta di venerdì 15 settembre. Il giovane imprenditore ha ...La cantante di Sono una donna non sono una santa ha una figlia bellissima di nome Guendalina: scopriamo insieme chi è.Arnold ha mostrato di avere un profondo affetto per la madre adottiva. La donna infatti è andata a salutarlo prima che varcasse la soglia della porta rossa della casa del Grande Fratello 2023.