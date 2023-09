Grande Fratello | altro che nip! Arnold Cardaropoli è una star di Tiktok | scoppia l’ennesima bufera

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 16 settembre 2023) Appare davvero illogico quello che sta accadendo nella nuova edizione delpoiché si era detto a gran voce che quest’anno non sarebbero entrati influencer,er odel web in generale, ma anche nella seconda diretta del reality è entrato un “nip” che in realtà è molto seguito su. Delle persone comuni di cui tanto parlava Alfonso Signorini non ce n’è neanche l’ombra, il che sta suscitando un certo malcontento sul web., d’nde, è l’ennesimo caso di questa stagione.: un quesito senza risposta La domanda sorge spontanea e non nasconde la meraviglia. Nelle passate edizioni delsono entrati influencer, ...