GP Singapore | qualifiche | Sainz da urlo | è pole!

Di sabato 16 settembre 2023

Doveva essere un sabato avvincente e lo è stato. Le qualifiche del GP di Singapore non hanno deluso le aspettative, consegnandoci una griglia che promette spettacolo per domani: pole position per Carlos Sainz, poi Russell e Leclerc. Fuori dalla top 10 Verstappen e Pérez. Carlos Sainz ha sfruttato il suo momento di grazia ed ha portato a casa il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Singapore. Incidente Stroll al termine del Q1 e bandiera rossa. Sulla curva finale prima del rettilineo d'arrivo, al termine del Q1 delle qualifiche del Gp di Singapore di F1, il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha avuto un incidente. Ancora Carlos Sainz, ancora una Ferrari in pole position. Lo spagnolo si prende il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore, centrando la sua seconda pole position consecutiva dopo quella di Monza. Con lui in prima fila ci sarà la Mercedes di George Russell, che beffa per un pugno di millesimi Charles Leclerc.

Seconda Pole position di fila per Carlos Sainz nel GP Singapore 2023. Verstappen e Pérez fuori dal Q2, 11° e 13°. In Q3 clamorosamente orfano delle due Red Bull, la partita per la pole position l'ha vinta Carlos Sainz, il più veloce di tutti in 1'30"984. Battaglia per il miglior tempo intensissima. Verstappen sarà giudicato dai commissari per tre diverse infrazioni per impeding nel corso delle qualifiche del GP Singapore.