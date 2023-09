GP Singapore | FP3 | comanda Sainz | poi Russell e Norris

Tre sessioni di prove libere andate a, adesso manca solo la qualifica. E sarà una qualifica combattuta, a guardare la classifica delle: griglia compatta, ma davanti a tutti c'è ancora la Ferrari, al top con Carlos Sainz. ...Furioso Max Verstappen nel team radio sul finire delle prove libere 3 del GP di. Il pilota della Red Bull non trova feeling ed è solo sesto in questedopo l'anonimo venerdì, si sfoga col suo muretto con un inequivocabile: 'E' inaccettabile, così non posso guidare' ...11:05 GP, live timing prove libere 3 Fan di Autosprint, ben ritrovati. E' in onda il terzo turno di prove libere del GP die ve lo raccontiamo minuto per minuto Prove Libere 3 Luogo: Marina Bay Street Circuit 11:12 I risultati del venerdi I turni di prove libere del venerdì sono stati ricchi di sorprese. La ...... per il neozelandese si è trattato dell' esordio assoluto anon solo in Formula 1, ma ... Dobbiamo sfruttare al meglio ledi domani, ma finora è andata bene. Stiamo migliorando gradualmente ...

Gran Premio di Singapore F1 2023 (FP3): i tempi della terza sessione di prove libere, in attesa delle qualifiche di oggi alle 15:00.Tre su tre per la Ferrari nelle prove libere del GP Singapore: il Cavallino si conferma la più veloce anche nelle FP3 con Carlos Sainz, con lo spagnolo capace ...Lo spagnolo vola nell'ultima sessione di libere, mentre il compagno di squadra fallisce l'assalto alle primissime posizioni ...