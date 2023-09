Gp di Singapore | Sainz in pole position e Leclerc in terza posizione Fuori le Red Bull nel Q2

(Di sabato 16 settembre 2023) Per la prima volta quest’anno le Ferrari potrebbero avere l’occasione di vincere una gara. Carlosha conquistato ladel Gp die Charlesla, in mezzo George Russel. Questo anche perché si deve registrare a sorpresa l’uscita di entrambe le Red, assolute dominatrici di questa stagione, nel Q2: Max Verstappen è stato eliminato per appena sette millesimi e sarà costretto a partire dall’undicesima, out anche Sergio Perez, che scatterà dalla tredicesima casella.con la Ferrari ha realizzato il miglior tempo in 1’31?439. Per lo spagnolo si tratta della secondaconsecutiva dopo quella di Monza. Quarto posto per la McLaren di Lando ...

