Golfo Aranci Sassari | turista compra un' aragosta al ristorante per liberarla in mare

Comparata per ridarle la libertà Davanti agli occhi prima increduli e poi emozionati dei proprietari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino, la donna ha accarezzato dolcemente l'animale e poi lo ...L'animale, lo scorso giovedì, era nell'acquario del ristorante 'Gente di Mare' a, pronta per essere cucinata su richiesta di un avventore. Un'ordinaria serata nel rinomato locale sul ...Ha dell'incredibile quanto accaduto al ristorante Gente di Mare ain Sardegna . Una turista svizzera si siede a un tavolo del locale. E fin qui niente di strano. Poi si accorge di un acquario che contiene al suo interno gran parte del menù servito ai ...La donna non riusciva a sopportare che quell'aragosta, contenuta nell'acquario del ristorante Gente di Mare ae pronta per essere cucinata su richiesta di un avventore del rinomato ...

