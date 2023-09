Golf | Ludvig Aberg s’invola in testa a Wentworth | Fleetwood e Syme a due colpi al BMW PGA Championship 2023

(Di sabato 16 settembre 2023) Si è chiuso il terzo giro al BMW PGAdi. E l’edizionevede un’elevata chance di volare fino in Svezia. Perarriva un altro -6, dopo quello di ieri, e la leadership è sua con lo score complessivo di -16. Altra giornata caratterizzata da seri problemi di maltempo: il quarto giro, del resto, sarà cominciato con le doppie partenze e terminerà molto prima del dovuto. Al secondo posto, con duedi distanza, rimangono Tommye Connor, entrambi a -14 con lo scozzese che gira in 65 ed è tra i grandi protagonisti di questo sabato del torneo più rappresentativo all’interno del DP World Tour. Quarta posizione per Ryan Fox, con il neozelandese che, a -13, è l’unico “intruso” tra gli inglesi Aaron Rai e ...

Tra i rappresentanti del team Europe, toccherà anche al britannico Justin Rose, lo scozzese Robert MacIntyre, l'austriaco Sepp Straka, il danese Nicolai Hojgaard e al prodigio svedese Ludvig Aberg. Donald ha poi parlato del percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Da Donald un pensiero anche su Ludvig Aberg, talento del golf svedese che ha ricevuto dall'inglese l'ultima wild card dopo l'exploit in Svizzera nell'Omega European Masters.

Al termine di un pomeriggio dalle immagini tanto spettacolari quanto surreali, è stato deciso di interrompere il secondo turno del BMW PGA Championship 2023, torno del DP World Tour. Prova generale per Team Europe in attesa della sfida di Roma contro il Team Usa. In gara i vice capitani Francesco ed Edoardo Molinari. "I fratelli Molinari sono due eroi del golf italiano. Francesco la Ryder Cup l'ha giocata e vinta tre volte, di cui una proprio con il fratello Edoardo, nel 2010 in Galles.