Gli attori Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si separano dopo 27 anni

(Di sabato 16 settembre 2023) caption id="attachment 348689" align="alignleft" width="300"-Lee/caption-Leehanno annunciato di essersi separati27di matrimonio. "Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e pieno d'amore. Il nostro percorso ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale", hanno annunciato in una dichiarazione diffusa da "People"."La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Affrontiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza", hanno continuato i due. "Apprezziamo molto la ...

Quando scelgoper i miei film e li ingaggio, mi tolgo dai piedi, faccio un passo indietro. Li lascio recitare, li lascio agire. Tutticon cui abbiamo lavorato in questo film ...Il governo del Niger assieme a varinazionali ha avviato una riflessione sulle principali priorità per garantire la transizione ... mettendouomini giusti, capaci di lavorare per...La preoccupazione nasce dalla prospettiva che giganti del settore come Amazon, Netflix e Apple stiano valutando l'utilizzo di tecnologie avanzate per sostituireumani con rappresentazioni ...Come i metalmeccanici delle Big three dell'auto di Detroit , entrati in sciopero ieri,autori chiedono paghe adeguate al boom di ricavi delle aziende e migliori condizioni di lavoro. Abbonati per ...

Sciopero a Hollywood, gli attori si sfilano ma ripartono i negoziati la Repubblica

Chi c'è nel cast di Aquaman 2 Tutti gli attori dell'ultimo film DCEU Everyeye Cinema

Il regista ha presentato nella sala Quattro Fontane di Roma l'anteprima italiana del suo ultimo film ...L’attrice britannica Keira Knightley ha annunciato che intende mettere un copyright sul suo volto se i governi non approveranno regole ferree per proteggere gli attori ...L’attrice britannica Keira Knightley ha annunciato che intende mettere un copyright sul suo volto se i governi non approveranno regole ferree per proteggere gli attori ...