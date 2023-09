Giustizia | Nordio alza la voce | “Meno poteri da dare ai pm”

Di M5S Orfeo Mazzella, a cui ha risposto il Ministro della. Una risposta che non ha convinto il Comune di Atrani: dopo aver illustrato le difficoltà del sistema giudiziario italiano,...'La Commissione europea boccia la riforma delladel Ministro Carloche prevede, tra le altre cose, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e il ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite. Nella risposta a una ......sul lavoro e sullaaccompagnati da una straordinaria partecipazione che ha seguito senza sconti le interviste serrate ai due ministri presenti " Maria Elvira Calderone e Carlo" a ...... come il nostro (quindi, Ministro, cosa stiamo aspettando) . Dicono: in tutti quei Paesi il Pm è sottoposto al Ministro di. Non in Portogallo, rispondo, e noi abbiamo scelto il ...

Nordio: Rendere giustizia, soprattutto quella civile, più efficiente ilgazzettino.it

Carlo Nordio, la stretta: stop intercettazioni in bagno e camera da letto Liberoquotidiano.it

In tutti i Paesi che ho nominato vige invece il sistema accusatorio, come il nostro (quindi, Ministro Nordio, cosa stiamo aspettando). Dicono: in tutti quei Paesi il Pm è sottoposto al Ministro di ...La destra si appresta a mettere severi paletti alle intercettazioni, rendendo a dir poco difficoltoso il ricorso al trojan.Giustizia, Nordio annuncia: "Tempo di limitare il potere dei pm" “E' ora di limitare il potere dei pm". Lo dice Carlo Nordio in una "chiacchierata" con Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. "La ...